Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 289 ölüm - Son Dakika

Fransa'da korona virüs nedeni ile son 24 saatte 289 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 376'ya ulaştı.



Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan korona virüs salgını Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. Fransa'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 289 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 24 bin 376'ya yükseldiği bildirildi. Ülke genelinde 758 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam korona virüs vaka sayısının 199 bin 553'e ulaştığı duyuruldu. Ayrıca, 4 bin 19 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarılırken toplam 49 bin 476 kişinin virüsü yenip taburcu olduğu bildirildi.



Öte yandan Fransa, dünya genelinde korona virüse bağlı en çok ölümün yaşandığı 5. ülke konumunda bulunurken, vaka ve yoğun bakımdaki hasta sayısında azalmanın devam ettiği kaydedildi. - PARİS