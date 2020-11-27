Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 396 ölüm - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 396 ölüm

27.11.2020 22:47
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 396 ölüm, System.String[]

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 396 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 51 bin 914'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 396 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 51 bin 914'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 459 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 196 bin 119'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 396 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının da 51 bin 914'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 557'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 172 kişinin hastanelerde tedavi altında bulunduğu belirtildi.

-İHA-

Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 396 ölüm

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 396 ölüm - Son Dakika


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