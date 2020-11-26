Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 339 ölüm

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 563 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 339 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 183 bin 663'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 13 bin 563 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 183 bin 663'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 158 bin 236 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 339 daha artarak 50 bin 957 olduğu aktarıldı.