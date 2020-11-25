Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 381 ölüm - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 381 ölüm

25.11.2020 21:54
Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 381 ölüm, System.String[]

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 282 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 381 kişi de yaşamını yitirdi.

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 282 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 381 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 170 bin 97'ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 16 bin 282 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 170 bin 97'ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 156 bin 552 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 381 daha artarak 50 bin 618 olduğu aktarıldı.


Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 381 ölüm - Son Dakika Dünya


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