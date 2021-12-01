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Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 vakası 50 bine yaklaştı - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 vakası 50 bine yaklaştı

01.12.2021 23:59
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 vakası 50 bine yaklaştı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 49 bin 610 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 49 bin 610 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 93 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 119 bin 227'ye çıktı.

Virüs saptanan kişi sayısı 49 bin 610 artışla 7 milyon 725 bin 114'e, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 5,8'e yükseldi. Son 7 günde günlük vaka sayıları yüzde 60 arttı.

Hastanelerde 1886'sı yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 558 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 995 bin 422'ye ulaştı, 50 milyon 911 bin 159 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

8 milyon 165 bin 8 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı, böylece ülke nüfusunun yüzde 75,5'i aşılarını tamamlamış oldu.

AB dışı ülkelerden gelenlere negatif test zorunluluğu

Öte yandan Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşılarını tamamlasa da AB dışındaki ülkelerden gelen yolculara sonucu negatif olan testin zorunlu hale getirildiğini belirtti.

Aşılarını yaptırmamış ve AB ülkelerden gelenlerin ise son 24 saatte yapılmış testi ibraz etmesi gerektiğini ifade eden Attal, 4 Aralık'tan itibaren 10 Afrika ülkesiyle uçuşların yeniden başlayacağını ancak bunun belirli şartlarda gerçekleşeceğini aktardı.

Attal, bu ülkelerden Fransız ve AB vatandaşları ile diplomatların ülkeye giriş yapabileceğini kaydetti.

Gabriel Attal, bu yolcuların aynı zamanda aşılanmış olsa da Fransa'ya girişlerinde test yaptırmaları, testin sonucu negatif olması halinde 7 gün ve pozitif olması halinde 10 gün karantinada kalması gerektiğini belirtti.

Ülkede dün 47 bin 177, 28 Kasım'da 37 bin 218, 26 Kasım'da 34 bin 436, 25 Kasım'da 33 464, 24 Kasım'da 32 bin 591, 23 Kasım'da 30 bin 454 yeni vaka kaydedilmişti.

Fransa, Omicron varyantın görüldüğü Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Eswatini'den buraya yapılan uçuşları askıya almıştı.

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Aralık, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 vakası 50 bine yaklaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 vakası 50 bine yaklaştı - Son Dakika
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