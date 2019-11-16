Son Dakika › Dünya › Fransa'da son 6 yıl içinde 900 otomobili ateşe veren saldırgan yakalandı - Son Dakika Dünya
Fransa'da son 6 yıl içinde 900 otomobili ateşe veren saldırgan yakalandı
6 saat önce
Fransa’nın doğusundaki Bas-Rhin bölgesinde son 6 yıl içinde yaklaşık 900 otomobili ateşe veren veya tahrip eden saldırgan yakalandı.
Fransa'nın doğusundaki Bas-Rhin bölgesinde, son 6 yıl içinde yaklaşık 900 otomobili ateşe veren veya tahrip eden saldırgan yakalandı.
Gözaltında suçlarını itiraf eden 33 yaşındaki zanlının, 2013 yılından bu yana kundakladığı veya tahrip ettiği araçlara verdiği zararın 8,5 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:03
Merih Demiral'ın yırtılan forması müzeye kaldırılıyor Benzine yapılan zam sonrası İran karıştı! Protesto gösterileri büyüyor İran'da benzin zammını protesto eden göstericiler, belediye binasını ateşe verdi Norveç'te aşırı sağcı grubun lideri, iki adet Kur'an-ı Kerim'i çöpe attı!