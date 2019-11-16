Son Dakika Haberleri: Fransa'da son 6 yıl içinde 900 otomobili ateşe veren saldırgan yakalandı
Son Dakika Dünya Fransa'da son 6 yıl içinde 900 otomobili ateşe veren saldırgan yakalandı - Son Dakika Dünya

Fransa'da son 6 yıl içinde 900 otomobili ateşe veren saldırgan yakalandı

6 saat önce

Fransa’nın doğusundaki Bas-Rhin bölgesinde son 6 yıl içinde yaklaşık 900 otomobili ateşe veren veya tahrip eden saldırgan yakalandı.

Fransa'da son 6 yıl içinde 900 otomobili ateşe veren saldırgan yakalandı, System.String[]

Fransa'nın doğusundaki Bas-Rhin bölgesinde, son 6 yıl içinde yaklaşık 900 otomobili ateşe veren veya tahrip eden saldırgan yakalandı.


Gözaltında suçlarını itiraf eden 33 yaşındaki zanlının, 2013 yılından bu yana kundakladığı veya tahrip ettiği araçlara verdiği zararın 8,5 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:03 
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