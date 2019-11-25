Son Dakika Haberleri: Fransa'da son bir ay içinde ikinci kez bir öğrenci kendisini ateşe vererek yakmak istedi
Son Dakika Dünya Fransa'da son bir ay içinde ikinci kez bir öğrenci kendisini ateşe vererek yakmak istedi - Son Dakika Dünya

Fransa'da son bir ay içinde ikinci kez bir öğrenci kendisini ateşe vererek yakmak istedi

6 saat önce

Fransa'da son bir ay içinde ikinci kez bir öğrenci kendisini ateşe vererek yakması istedi.

Fransa'da son bir ay içinde ikinci kez bir öğrenci kendisini ateşe vererek yakmak istedi, System.String[]

Fransa'da son bir ay içinde ikinci kez bir öğrenci, kendisini ateşe vererek yakmayı istedi.


Başkent Paris'in Seine-Saint-Denis adlı banliyösünde 18 yaşındaki bir kız öğrenci üzerine döktüğü yanıcı sıvı maddeyle kendisini yaktıktan sonra birinci kattan aşağıya attı.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:24 
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