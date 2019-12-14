'Fransa'da sorun laiklik değil, İslamofobi' - GÖRÜŞ - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Fransa'da sorun laiklik değil, İslamofobi' - GÖRÜŞ - Son Dakika Dünya

'Fransa'da sorun laiklik değil, İslamofobi' - GÖRÜŞ

6 saat önce

Nebraska Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Ramazan Kılınç: Fransa'daki Müslüman karşıtı politikaların altında yatan esas nedenin İslamofobi’nin yükselişi olduğunu iddia ediyorum

'Fransa'da sorun laiklik değil, İslamofobi' - GÖRÜŞ, System.String[]

Fransa'nın Dijon kentinde ekim ayının ortasında bölgesel bir toplantıya yapılan okul gezisinde aşırı sağcı yerel bir siyasetçinin bir öğrenci velisine başörtüsünü çıkarması için bağırması ile İslamofobi tekrar gündeme geldi.


Hemen akabinde 29 Ekim'de Fransız Senatosu okul gezilerinde gönüllü olan Müslüman öğrenci velilerinin başörtü takmasını yasaklayan tartışmalı bir kanun tasarısını onayladı. Tasarının yasalaşma şansı görülmüyor çünkü Ulusal Meclis'te çoğunluğu elinde tutan iktidardaki "İlerleyen Cumhuriyet Partisi" bu tasarıya karşı çıkıyor.

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Siyaset, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:02 
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