'Fransa'da sorun laiklik değil, İslamofobi' - GÖRÜŞ

Fransa'nın Dijon kentinde ekim ayının ortasında bölgesel bir toplantıya yapılan okul gezisinde aşırı sağcı yerel bir siyasetçinin bir öğrenci velisine başörtüsünü çıkarması için bağırması ile İslamofobi tekrar gündeme geldi.



Hemen akabinde 29 Ekim'de Fransız Senatosu okul gezilerinde gönüllü olan Müslüman öğrenci velilerinin başörtü takmasını yasaklayan tartışmalı bir kanun tasarısını onayladı. Tasarının yasalaşma şansı görülmüyor çünkü Ulusal Meclis'te çoğunluğu elinde tutan iktidardaki "İlerleyen Cumhuriyet Partisi" bu tasarıya karşı çıkıyor.