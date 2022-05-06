Fransa'da Sosyalist Partisi milletvekili seçimi için resmi olarak sol ittifakına katıldı - Son Dakika
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Fransa'da Sosyalist Partisi milletvekili seçimi için resmi olarak sol ittifakına katıldı

06.05.2022 13:10
Fransa'da Sosyalist Partisi milletvekili seçimi için resmi olarak sol ittifakına katıldı

Fransa'da 12 ve 19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek milletvekili genel seçimi için "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakına, Sosyalist Partisi (PS) de resmi olarak katıldı.

Fransa'da 12 ve 19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek milletvekili genel seçimi için "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakına, Sosyalist Partisi (PS) de resmi olarak katıldı.

Sol cephesindeki Nupes ittifakı için Fransa Boyun Eğmeyen Partisi (LFİ) ile bu hafta prensipte anlaşan PS'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, PS Ulusal Konseyinden çıkan kararla partinin ittifaka resmi olarak katıldığı duyuruldu.

PS Ulusal Konseyinde gece yapılan oylamada, PS'nin ittifaka katılması 101 "hayır" oyuna karşı 167 "evet" oyuyla onaylandı. 24 konsey üyesi çekimser oy kullandı.

PS'nin Nupes ittifakına katılmasına karşı olan Sosyalist isimler arasında eski Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande'nin yanı sıra Hollande döneminde başbakanlık görevi yürütmüş olan Bernard Cazeneuve de bulunuyor. Cazeneuve bu nedenle dün partiden ayrıldığını duyurdu.

Öte yandan, Nupes ittifakına katılması için LFİ'nin görüştüğü bir diğer parti olan Yeni Antikapitalist Parti (NPA), Twitter'dan yaptığı açıklamada, Nupes ittifakına katılmayacağını belirterek bu kararın ana sebeplerden biri olarak da PS'nin bu ittifakta yer almasını gösterdi.

Sol cephesinde Nupes ittifakı için LFİ, önce Yeşiller Partisi (EEVL) ardından bu hafta Komünist Partisi (PCF) ile anlaşmıştı.

??Nupes ittifakı, Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilinin belirleneceği seçimde, her seçim bölgesinde tek bir aday çıkarmayı hedefliyor. Buna göre seçime Yeşillerden 100, PS'den 70, PCF'den 50 kişi milletvekili adayı olabilecek.

En fazla aday sunacak olan LFİ'nin ise yaklaşık 350 milletvekili adayı sunması bekleniyor.

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Fransa'da milletvekili genel seçimleri için ittifaklar şekilleniyor Fransa'da milletvekili genel seçimleri için ittifaklar şekilleniyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Sosyalist Partisi milletvekili seçimi için resmi olarak sol ittifakına katıldı - Son Dakika


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