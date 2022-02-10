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Fransa'da spor müsabakalarında başörtüsü yasağı protestosunu engelleyen Paris Emniyet Müdürüne ceza - Son Dakika

Fransa'da spor müsabakalarında başörtüsü yasağı protestosunu engelleyen Paris Emniyet Müdürüne ceza

10.02.2022 00:44
Fransa'da spor müsabakalarında başörtüsü yasağı protestosunu engelleyen Paris Emniyet Müdürüne ceza

Fransa'da mahkeme, Paris Emniyet Müdürlüğünün spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa teklifini protesto etmek için bugün düzenlenecek gösteriye getirdiği yasağı bozarak, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ı para cezasına çarptırdı.

Fransa'da mahkeme, Paris Emniyet Müdürlüğünün spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa teklifini protesto etmek için bugün düzenlenecek gösteriye getirdiği yasağı bozarak, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ı para cezasına çarptırdı.

Paris İdari Mahkemesi, Emniyet Müdürlüğünce dün alınan protesto yasağı kararını, "protesto etme özgürlüğünün ciddi ve açık şekilde yasa dışı bir ihlalini teşkil ettiği" gerekçesiyle bugün askıya aldı.

Mahkeme, gösteriyi engelleyen Didier Lallement'a 1000 avro para cezası verirken, ayrıca protestoyu düzenleyen Başörtülüler Kolektifi ile İnsan Hakları Ligi'ne (LDH) 1000'er avro ödemesine hükmetti.

Mahkeme kararının, protestonun planlandığı saatten sonra açıklanması nedeniyle gösteri yapılamadı.

Öte yandan bir grup kadın, polisin protestoyu engellemek için nöbet tuttuğu Esplanades Meydanını terk etmesinin ardından buraya gelerek futbol oynadı.

Yasa teklifi süreci

Fransa Senatosu, spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa teklifini 18 Ocak'ta kabul etmişti.

Akabinde 31 Ocak'ta Senato ve Ulusal Meclis üyelerinden oluşan bir komisyonda yeniden değerlendirilen teklif karara bağlanması için Ulusal Meclise gönderilmişti.

Yasa teklifi Ulusal Mecliste görüşülüyor.

Söz konusu değişiklik kabul edildiği taktirde, Fransa'daki spor federasyonları ve bağlı kuruluşlarca düzenlenen spor etkinliklerinde ve müsabakalarında, "bariz dini sembollerin" kullanılmasına müsaade edilmeyecek.

Paris'te bugün yerel saatle 16: 30 civarında düzenlenmesi kararlaştırılan protesto gösterisini Emniyet Müdürlüğü "kamu düzenini tehlikeye atacağı" gerekçesiyle dün iptal etmişti.

Gösteriyi organize eden Başörtülüler Kolektifi karara tepki göstermiş, ardından yasağa mahkemede itiraz etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da spor müsabakalarında başörtüsü yasağı protestosunu engelleyen Paris Emniyet Müdürüne ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da spor müsabakalarında başörtüsü yasağı protestosunu engelleyen Paris Emniyet Müdürüne ceza - Son Dakika
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