Son Dakika Haberleri: Fransa'da stadın yarısı kırmızı beyaz olacak!
Son Dakika Spor Fransa'da stadın yarısı kırmızı beyaz olacak!

Fransa'da stadın yarısı kırmızı beyaz olacak!

17 dakika önce

Spor Arena Dış Haberler | Euro 2020 elemelerinde Türkiye ile Fransa, Pazartesi günü kritik bir maça çıkacak.

Fransa'da stadın yarısı kırmızı beyaz olacak!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Euro 2020 elemelerinde Türkiye ile Fransa, Pazartesi günü kritik bir maça çıkacak. Stade de France da oynanacak maça Türk taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.


Fransa'nın L'Equipe gazetesine konuşan Fransa Futbol Federasyonu'na yakın bir kişi, "Pazartesi günü stadın yarısının Türk olmasından korkuyoruz. Deplasman bileti için ayırdığımız bilet 3.200 ama statta 30 - 40 bin arası Türk taraftar olmasını bekliyoruz." dedi.


GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI


81.338 kapasiteli Stade de France'ın çevresinde güvenlik önlemleri ise arttırıldı. Fransız basını, maç öncesi her taraftar için kimlik kontrolü yapılacağını belirtirken maç öncesi ve sonrası güvenlik önlemlerinin en üst seviyede yapılacağını kaydetti.


Türkiye, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:46 
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