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Fransa'da şüpheli araç alarmı

6 saat önce

Fransa'nın Lille şehrinde ihbar sonucu bir araçta bulunan gaz bombaları nedeniyle geniş bir alanın tahliye edildiği belirtildi.

Fransa'da şüpheli araç alarmı, System.String[]

Fransa'nın Lille şehrinde ihbar sonucu bir araçta bulunan gaz bombaları nedeniyle geniş bir alanın tahliye edildiği belirtildi.


Fransa'nın Lille şehrinde bulunan Rue de l'Hopital-Militaire hastanesinin yakınındaki araçta bulunan gaz bombaları nedeniyle hastane çevresinin boşaltıldığı belirtildi. Polis, aldığı ihbar sonucu başlattığı operasyon kapsamında araçta 2 küçük ve 1 büyük gaz bombası kapsülleri, batarya kabloları, küçük inşaat kabloları bulunduğu belirtildi.


Polisin şüpheli araca ilişkin soruşturmasının sürdüğü aktarıldı. - LİLLE

Fransa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:07 Kaynak: İHA
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