Son Dakika Haberleri: Fransa'da Suriye İstihbaratı İçin Çalıştığı İddia Edilen Kişiye Gözaltı

Fransa'da Suriye İstihbaratı İçin Çalıştığı İddia Edilen Kişiye Gözaltı

2 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te, Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen bir Suriyeli, insanlık suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fransa'da Suriye İstihbaratı İçin Çalıştığı İddia Edilen Kişiye Gözaltı, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te, Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen bir Suriyeli, insanlık suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, ocak ayından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen 30 yaşlarındaki Suriyelinin, başkentte gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Suriyelinin 2011-2013 yıllarında Suriye'de görev yaparken, Beşşar Esed rejiminin sivil halka yönelik işlediği insanlık suçlarına ortak olmakla suçlandığı kaydedildi.

Suriye istihbaratı için çalışan kişinin, 2013'te Suriye'den ayrıldığı aktarıldı.

Almanya'da da bugün Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen 2 Suriyeli, aynı gerekçelerle tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:58 Kaynak: AA

Paris, Fransa, Suriye, Güncel
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