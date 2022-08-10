Fransa'nın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu - Son Dakika
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Fransa'nın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu

10.08.2022 12:48

Fransa'da tarihinin en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Gironde bölgesinde yeniden orman yangını çıktı, en az 6 bin hektarlık alan küle dönerken, 16 ev yandı, 6 bin kişi de tahliye edildi.

Fransa'da tarihinin en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Gironde bölgesinde yeniden orman yangını çıktı, en az 6 bin hektarlık alan küle dönerken, 16 ev yandı, 6 bin kişi de tahliye edildi.

Avrupa'da sıcak hava dalgasını etkisini sürdürüyor. Fransa, son iki ayda kıtada birden fazla orman yangınına yol açan sıcak hava dalgaları ve kuraklıkla mücadele ediyor. Ülkenin güneyinde geçtiğimiz ay ülke tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele edildiği Gironde bölgesinden yeniden alevler yükseldi. Gironde Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangını nedeniyle 500 itfaiyecinin seferber edildiği bildirildi. Hostens komünündeki şiddetli yangının komşu bölge Landes'e de sıçradığı belirtildi. Hostens, Saint-Magne ve Belin-Beliet'te 6 bin kişinin tahliye edildiği ifade edilen açıklamada, "Yangın, Belin-Beliet kasabasının çeşitli bölgelerinde 16 evi yok etti, herhangi bir yaralanma söz konusu değil" denildi. Yangında şu ana kadar 6 bin hektar alanın kül olduğu aktarılırken, Gironde'dedeki yeni yangının Landiras'ta Temmuz ayında çıkan ve kontrol altına alınamadığı belirtilen yangından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Gironde'de Temmuz ayında iki farklı noktada çıkan orman yangınlarında 20 bin hektardan fazla alan kül olurken, yaklaşık 40 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

FRANSA'DA BU YIL 50 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN YANDI

Lozere'nin güneybatısında iki gün önce çıkan yangın, Aveyron'a yayıldı. Yangında en az 700 hektar alan kül olurken, 3 binden fazla kişi tahliye edildi. Drum'da ise Cuma akşamı çıkan orman yangını ilerlemeye devam ediyor. Alevler 220 hektarlık alanı küle çevirdi, 3 itfaiyeciyi yaraladı. Pazartesi akşamı başlayan başka bir yangında ise Charente'nin güneyindeki 150 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) göre 2022 yılının başından bu yana Fransa'da 50 bin hektardan fazla alan, orman yangınlarından etkilendi.

(İHA)

YORUMLAR
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Fransa'da binlerce hektarlık yeşil alanın yandığı Gironde'de yeni bir yangın başladı Fransa'da binlerce hektarlık yeşil alanın yandığı Gironde'de yeni bir yangın başladı Tedavi için 3 ülke gezen Kongolu hasta şifayı Türkiye'de buldu Tedavi için 3 ülke gezen Kongolu hasta şifayı Türkiye'de buldu
Kaynak: İHA

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