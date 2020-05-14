Fransa'da tartışmalı internet yasası mecliste kabul edildi - Son Dakika

Fransa Ulusal Meclisi, muhalefet partilerinin sert şekilde eleştirip karşı çıktığı 'İnternette Nefreti Önleme Yasası'nı kabul etti.



Ulusal Meclis'te iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) ile liberal muhalefet partisi UDI-Agir üyelerince desteklenen yasa, muhalefet partisi milletvekillerinin karşı çıkmasına rağmen kabul edildi. Sağ muhalefet partileri ile aralarında Boyun Eğmeyen Fransa'nın (FI) da olduğu muhalefet partileri ise, 'İnternette Nefreti Önleme Yasası'na 'hayır' oyu verdi. 2012-2017 yılları arasında iktidarda olan Sosyalist Parti (PS) üyeleri ise bu konuda çekimser kaldı. Fransız Komünist Partisi (PCF) üyeleri ise, Covid-19 salgını nedeniyle birçok parlamenterin meclise gelememesini fırsat bilip oylama yapılmasına tepki olarak, oylamaya katılmadı.



Ulusal Meclis'te kabul edilen yasa, sosyal medya platformları ile arama motorlarının yasadışı kabul edilen tüm paylaşımları en geç 24 saat gibi bir süre içerisinde silme zorunluluğu getiriyor. Şayet bu süre içerisinde silinmediği taktirde 1 milyon 250 bin Euro'ya varan para cezası kesilebilecek. Bu kapsama giren paylaşımlar arasında nefreti teşvik edenler, şiddet içerenler, ırkçı veya dini inanışlara hakaret edilen söylemler bulunuyor. Muhalefet partileri ise yeni yasaya tepki gösterdi. Yasada yargıyı temsil eden hakimlerin vereceği karar aranmadan ceza kesilebilecek olmasına karşı olduklarını ifade ediyorlar. Bu yetki daha çok Radyo-Televizyon Üst Konseyi (CSA) kurumunun vereceği karara bırakılıyor. Muhalif sol partiler, yasa ile birçok paylaşımın yasal olmasına rağmen, birilerinin keyfi isteğiyle silinmeyle karşı karşıya kalacağı ve bunun 'aşırı ve gizli sansür' çağrışımı yapacağı iddiasında bulunuyor.



Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edilen bu tartışmalı yasanın sağ muhalefet üyesi senatörler tarafından en üst idari yargı birimi olan Anayasa Konseyi'ne taşınacağı düşünülüyor. - PARİS