Fransa'da telefon yoluyla yapılan reklamlarda cezalar ağırlaştırıldı - Son Dakika

Fransa'da telefon yolu ile ticari reklam yapan ve vatandaşları rahatsız eden kişi ve kurumlara verilen cezalar ağırlaştırıldı.



Fransa'da telefon ile ticari reklam yapan kişi ve kurumlara verilen cezalar ağırlaştırıldı. Ulusal Meclis'te bugün kabul edilen yasa ile telefon yolu ticari reklam yaparak, vatandaşları taciz eden kişi ve kurumlara verilen para cezası 5 bin ile 15 bin Euro aralığından 75 bin ile 375 bin Euro aralığına yükseltildi. Tüketici dernekleri tarafından yapılan şikayetler sonucunda çıkartılan yeni yasa ile izinsiz yapılan ve taciz boyutlarına ulaşan telefon reklamcılığının önüne geçilmesi planlanıyor. Yasa ile ürün veya hizmet satmak amacıyla kişiler ve şirketler tarafından yapılan telefon aramalarına sıkı kontrol ve tedbirler getirildi.



Yetkililer, haftanın belli gün ve saatlerinde izin alınmadan telefon yolu ile kişilere yapılan reklam aramalarının şikayet edilmesi çağrısında bulundu. Tüketici dernekleri, ise yaptığı açıklamada yasanın daha sert ve yaptırım gücünün fazla olmasını beklediklerini aktarırken, yeni yasanın içerik bakımından yetersiz olduğunu ifade ettiler. - PARİS