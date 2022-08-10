Fransa'da Gironde yangınında dakikada 10 futbol sahasından büyük alan yanıyor - Son Dakika
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Fransa'da Gironde yangınında dakikada 10 futbol sahasından büyük alan yanıyor

10.08.2022 16:32
Fransa'da Gironde yangınında dakikada 10 futbol sahasından büyük alan yanıyor

Fransa'da temmuz ayında ülke tarihinin en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Gironde bölgesindeki Landiras'ta, dün öğleden sonra başlayan yangının her dakika 10 futbol sahası büyüklüğünde alana yayıldığı belirtildi.

Fransa'da temmuz ayında ülke tarihinin en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Gironde bölgesindeki Landiras'ta, dün öğleden sonra başlayan yangının her dakika 10 futbol sahası büyüklüğünde alana yayıldığı belirtildi.

TF1 İnfo'nun haberine göre, Landiras'ta temmuz ayında ilerlemesi durdurulan ancak tam olarak söndürülemeyen yangının kıvılcımlarından çıktığı tahmin edilen yangında şu ana kadar 6 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Hostens kasabası civarındaki çam ormanında çıkan yangın nedeniyle en az 6 bin kişi tahliye edilirken, yangın söndürme uçaklarının yanı sıra 500 kadar itfaiyeci alevlerle mücadele ediyor.

Sivil güvenlik sözcüsü Alexandre Jouassard, alevlerin hızla ilerlediğini, her geçen dakika 10 futbol sahasından büyük alanın alevlere teslim olduğunu, yangın söndürme ekiplerinin karadan ve havadan alevlere müdahale ettiğini ifade etti.

12 Temmuz'da başlayan ve halen söndürülemeyen yangının yeni yangını tetiklediği ihtimali

Le Figaro'nun haberine göre, Gironde Valiliği, yeni yangının Landiras'ta 12 Temmuz'da başlayan ve 14 bin hektar alanı kül ettikten sonra halen tam olarak söndürüldüğü açıklanmayan yangından kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.

Valilik, bölgede hava koşullarının elverişsiz olmasının yangınla mücadeleyi zorlaştırdığını bildirdi.

Öte yandan, dün bölgede küçük çapta birçok yangının çıktığı ve bazılarında alevlerin halen kontrol altına alınamadığı ifade ediliyor.

Dördüncü sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkenin güney ve batısında 16 bölgede turuncu alarm durumuna geçildi.

Gironde'de temmuz ayında Teste-de-Buch bölgesinde büyük bir yangın çıkmış, iki yangında toplam 20 bin 800 hektar ormanlık alan yanmış, 36 bin kişi tahliye edilmişti.

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Kaynak: AA

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