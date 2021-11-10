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Fransa'da temmuzdan bu yana 899 yabancı sınır dışı edildi - Son Dakika

Fransa'da temmuzdan bu yana 899 yabancı sınır dışı edildi

10.11.2021 17:41
Fransa'da temmuzdan bu yana 899 yabancı sınır dışı edildi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, suça karıştığı belirtilen 1100 yabancıdan 899'unun sınır dışı edildiğini bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, suça karıştığı belirtilen 1100 yabancıdan 899'unun sınır dışı edildiğini bildirdi.

Darmanin, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle ülkede "suça karışmış, cezaevinden çıkan ve en tehlikeli" 1100 yabancının listesini oluşturduğunu belirtti.

Bunlardan 899'unun temmuzdan bu yana sınır dışı edildiğini aktaran Darmanin, bu kişilerin kamu düzenini de tehlikeye attığını ifade etti.

Darmanin, kalan yabancıları yıl sonuna kadar sınır dışı etmeyi amaçladıklarını ancak hapis cezalarının sona ermesi gerektiğini kaydetti.

Yıl başından bu yana 23 bin 341 Cezayir vatandaşının vize başvurusunun kabul edildiğini ve 10 bin 828'inin reddedildiğini belirten Darmanin, bu sayıların Fas vatandaşları için benzer ancak Tunus vatandaşları için biraz daha düşük olduğunu dile getirdi.

Darmanin, vize başvuruları kabul edilen kişilerin Fransa ile ticari ilişkileri ve iş insanı olduğunu kaydetti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da temmuzdan bu yana 899 yabancı sınır dışı edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da temmuzdan bu yana 899 yabancı sınır dışı edildi - Son Dakika
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