Fransa'da terör saldırısı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Fransa'da terör saldırısı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı
54 dakika önce
Fransa'nın Brest kentinde terör saldırısı hazırlığında olduğu belirtilen 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:32 Kaynak: AA
Fransa'nın Brest kentinde terör saldırısı hazırlığında olduğu belirtilen 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Brest'te terör saldırısı hazırlığı yapan 28 ila 38 yaşlarındaki 7 şüpheli İç İstihbarat Birimince gözaltına alındı.
Açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan söz konusu şüphelilerin aynı zamanda Irak ve Suriye bölgesine gitmeyi planladığı da belirtildi.
Brest'te 27 Haziran 2019'da bir caminin önünde açılan ateş sonucu biri imam 2 kişi yaralanmıştı.
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