Fransa'da terör saldırısı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Brest kentinde terör saldırısı hazırlığında olduğu belirtilen 28 ila 38 yaşlarındaki 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan söz konusu şüphelilerin aynı zamanda Irak ve Suriye bölgesine gitmeyi planladığı da belirtildi.