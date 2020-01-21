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Fransa'da terör saldırısı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Fransa'da terör saldırısı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı
Fransa'nın Brest kentinde terör saldırısı hazırlığında olduğu belirtilen 28 ila 38 yaşlarındaki 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan söz konusu şüphelilerin aynı zamanda Irak ve Suriye bölgesine gitmeyi planladığı da belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:32
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