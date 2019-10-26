Son Dakika Haberleri: Fransa'da tıbbi amaçlı esrar kullanımına yeşil ışık
Son Dakika Dünya Fransa'da tıbbi amaçlı esrar kullanımına yeşil ışık

Fransa'da tıbbi amaçlı esrar kullanımına yeşil ışık

1 saat önce

Fransa Ulusal Meclisi, esrarın tıbbi amaçlı kullanılması denemelerine 2 yıl için yeşil ışık yaktı. Meclis, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Yürüyen Cumhuriyet'in (LREM) temsilcilerinden raportör Olivier Véran'ın esrarla ilgili düzenlemeyi içeren yasa değişikliği teklifini onayladı.

Fransa'da tıbbi amaçlı esrar kullanımına yeşil ışık, System.String[]

Fransa Ulusal Meclisi, esrarın tıbbi amaçlı kullanılması denemelerine 2 yıl için yeşil ışık yaktı.


Meclis, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Yürüyen Cumhuriyet'in (LREM) temsilcilerinden raportör Olivier Véran'ın esrarla ilgili düzenlemeyi içeren yasa değişikliği teklifini onayladı.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:44 
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