Fransa'da tıbbi amaçlı esrar kullanımına yeşil ışık
1 saat önce
Fransa Ulusal Meclisi, esrarın tıbbi amaçlı kullanılması denemelerine 2 yıl için yeşil ışık yaktı.
Meclis, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Yürüyen Cumhuriyet'in (LREM) temsilcilerinden raportör Olivier Véran'ın esrarla ilgili düzenlemeyi içeren yasa değişikliği teklifini onayladı.
Fransa Ulusal Meclisi, esrarın tıbbi amaçlı kullanılması denemelerine 2 yıl için yeşil ışık yaktı.
Meclis, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Yürüyen Cumhuriyet'in (LREM) temsilcilerinden raportör Olivier Véran'ın esrarla ilgili düzenlemeyi içeren yasa değişikliği teklifini onayladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:44
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