Son Dakika › Dünya › Fransa'da TIR şoförlüğü yapan 21 yaşındaki Türk kızı Gülfem Zengin ile tanışın - Son Dakika Dünya
Fransa'da TIR şoförlüğü yapan 21 yaşındaki Türk kızı Gülfem Zengin ile tanışın
28 dakika önce
Bu zorlu mesleğe 19 yaşında başlayan Gülfem şu anda Avrupa yollarında direksiyon sallıyor. İlginç bir hayat hikayesine sahip olan Gülfem için TIR şoförlüğü aslında bir çocukluk hayali.
Fransa'da yaşayan Türk asıllı Gülfem Zengin henüz 21 yaşında olmasına rağmen 'erkek mesleği olarak' görülen TIR şoförlüğü konusunda 2 yıl deneyime sahip.
Bu zorlu mesleğe 19 yaşında başlayan Gülfem şu anda Avrupa yollarında direksiyon sallıyor. İlginç bir hayat hikayesine sahip olan Gülfem için TIR şoförlüğü aslında bir çocukluk hayali.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:44
Son Dakika Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor TSK destekli SMO, Esed askerlerini taşıyan konvoyu havaya uçurdu ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız