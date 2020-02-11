Fransa'da TIR şoförlüğü yapan 21 yaşındaki Türk kızı Gülfem Zengin ile tanışın - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da TIR şoförlüğü yapan 21 yaşındaki Türk kızı Gülfem Zengin ile tanışın - Son Dakika Dünya

Fransa'da TIR şoförlüğü yapan 21 yaşındaki Türk kızı Gülfem Zengin ile tanışın

28 dakika önce

Bu zorlu mesleğe 19 yaşında başlayan Gülfem şu anda Avrupa yollarında direksiyon sallıyor. İlginç bir hayat hikayesine sahip olan Gülfem için TIR şoförlüğü aslında bir çocukluk hayali.

Fransa'da TIR şoförlüğü yapan 21 yaşındaki Türk kızı Gülfem Zengin ile tanışın, System.String[]

Fransa'da yaşayan Türk asıllı Gülfem Zengin henüz 21 yaşında olmasına rağmen 'erkek mesleği olarak' görülen TIR şoförlüğü konusunda 2 yıl deneyime sahip.


Bu zorlu mesleğe 19 yaşında başlayan Gülfem şu anda Avrupa yollarında direksiyon sallıyor. İlginç bir hayat hikayesine sahip olan Gülfem için TIR şoförlüğü aslında bir çocukluk hayali.

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Avrupa, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:44 
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