Fransa'da TIR şoförlüğü yapan 21 yaşındaki Türk kızı Gülfem Zengin ile tanışın

Fransa'da yaşayan Türk asıllı Gülfem Zengin henüz 21 yaşında olmasına rağmen 'erkek mesleği olarak' görülen TIR şoförlüğü konusunda 2 yıl deneyime sahip.



Bu zorlu mesleğe 19 yaşında başlayan Gülfem şu anda Avrupa yollarında direksiyon sallıyor. İlginç bir hayat hikayesine sahip olan Gülfem için TIR şoförlüğü aslında bir çocukluk hayali.