Fransa'da toplanmalara korona virüsü engeli - Son Dakika
Son Dakika Politika Fransa'da toplanmalara korona virüsü engeli - Son Dakika

Fransa'da toplanmalara korona virüsü engeli

6 saat önce

Fransa'da korona virüsüne karşı hükümet, 100 kişiyi aşan toplanmaları yasaklama kararı alırken ülke çapında çoğu etkinlik iptal edildi.

Fransa'da toplanmalara korona virüsü engeli, System.String[]

Fransa'da korona virüsüne karşı hükümet, 100 kişiyi aşan toplanmaları yasaklama kararı alırken ülke çapında çoğu etkinlik iptal edildi.


Fransa'da korona virüsünün yayılmasını engellemek amacı ile hükümet daha önce bin kişi ile sınırlandırılan toplanma limitini 100'e düşürdü. Dün akşam ulusa seslenerek okulların ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ardından halkı evden gerekmedikçe çıkmamaya davet etti. Macron'dan bir gün sonra bu kez Başbakan Eduard Philippe de halka seslendi. Fransız Başbakan Philippe, "Virüsün yayılmasını engellemek ve yavaşlatmak için 100 kişiyi aşan toplanmaları yasakladıklarını" açıkladı.


Öte yandan gün içerisinde açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanque, "Okul, üniversite ve kreşlerin en az Nisan ayı ortasında başlaması planlanan bahar tatiline kadar kapalı kalacağını" açıkladı. - PARİS

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Hükümet, Fransa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle lig maçları askıya alındı AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 23:39:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da toplanmalara korona virüsü engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]