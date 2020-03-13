Fransa'da toplanmalara korona virüsü engeli - Son Dakika

Fransa'da korona virüsüne karşı hükümet, 100 kişiyi aşan toplanmaları yasaklama kararı alırken ülke çapında çoğu etkinlik iptal edildi.



Fransa'da korona virüsünün yayılmasını engellemek amacı ile hükümet daha önce bin kişi ile sınırlandırılan toplanma limitini 100'e düşürdü. Dün akşam ulusa seslenerek okulların ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ardından halkı evden gerekmedikçe çıkmamaya davet etti. Macron'dan bir gün sonra bu kez Başbakan Eduard Philippe de halka seslendi. Fransız Başbakan Philippe, "Virüsün yayılmasını engellemek ve yavaşlatmak için 100 kişiyi aşan toplanmaları yasakladıklarını" açıkladı.



Öte yandan gün içerisinde açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanque, "Okul, üniversite ve kreşlerin en az Nisan ayı ortasında başlaması planlanan bahar tatiline kadar kapalı kalacağını" açıkladı. - PARİS