Fransa'da toplatılmak istenen 'Erkeklerden nefret ediyorum' kitabının yazarı: 'Erkekleri sevmeme...

Fransa'da toplatılmak istenen 'Erkeklerden Nefret Ediyorum' kitabının yazarı Pauline Harmange Guardian gazetesine verdiği röportajda "Erkekleri sevmeme hakkımız olmalı" dedi.

Yalnızca arkadaşlarına ve blog okurlarına birkaç yüz kopya satmayı düşünürken baskısı 2 bin 500'ü geçen ve gönüllülerden oluşan yayınevinin "daha büyük bir yayınevi devreye girmezse kapasitelerinin daha fazlasını basmaya yetmeyeceğini" söylediği kitabın yazarı "Bunu beklemiyordum. Çok büyük bir sürpriz oldu" diye konuştu.

Pauline Harmange, kitapçık halinde basılan "Moi les hommes, je les déteste" başlıklı makalesinde, kadınların "erkeklerden nefret etmek için yeterli sebebi olup olmadığını" ve "erkeklere öfkenin aslında ifade edilmesine izin verilse zevkli ve özgürleştirici bir yol olup olmadığını" irdeliyor.

Lille'de 11 kedisi ve 29 yaşındaki kocası Mathieu ile yaşayan 25 yaşındaki yazar Harmange "İlk defa bir kitabım yayımlandı. Bir de roman yazdım ama hiç yayımlanmadı" dedi.

Kitabı basan küçük Fransız yayınevi lan Monstrograph, Harmange'ın makalesini, misandriyi (erkek düşmanlığını) kız kardeşliğe alan açmanın bir yöntemi olarak savunan "put kırıcı bir feminist metin" diye tanımladı.

Kitapla ilgili Guardian'a konuşan Harmange şunları söyledi:

"Ben de bir erkekle evliyim. Muhteşem biri ve benim yazdıklarımı destekliyor. Ama genel olarak tanımadığım erkeklere güvenmiyorum. Güvenim yok. Bu kişisel deneyimden çok, tecavüz ve cinsel taciz mağdurlarına yardım eden bir feminist örgütte yıllardır yaptığım aktivizmden kaynaklanıyor. Saldırganların çocuğunun erkek olduğunu söyleyebilirim.

"Eğer heteroseksüel isek erkekleri sevmeye teşvik ediliyoruz ama kesinlikle erkekleri sevmeme hakkımız da olmalı. Bunun kulağa şiddetli bir duygu olarak geldiğinin farkındayım ama tamamen bütün erkekleri sevmemeye ve bazılarını istisna görmeye hakkımız olmalı."

Bakan danışmanından tehdit

Fransa'da toplumsal cinsiyetten sorumlu bakanlığa danışmanlık yapan Ralph Zurmély, yayınevine yolladığı ve Mediapart tarafından yayınlanan mektubunda "Toplumsal cinsiyet temelinde nefreti teşvik etmenin suç teşkil ettiğini" kaydederek, ceza davası tehdidiyle kitabın toplatılmasını istemişti.

Bakanlık daha sonra dava tehdidinin danışmanın kişisel girişimi olduğunu ve bakanlıktan tamamen bağımsız bir şekilde yapıldığını açıkladı.

Fakat Zurmély, Mediapart'a verdiği demeçte eğer kitabın satışı devam ederse yayıncısının doğrudan doğruya suça iştirak etmiş olacağını, dolayısıyla kendisinin dava açılması için savcılığa başvurmak zorunda kalacağını söyledi.

Monstrograph yayınevi ise Fransız medyasına yaptığı açıklamada kitabın nefreti teşvik etmediğini söyledi.

Harmange, bakan danışmanının yaklaşımıyla ilgili "Şok oldum. Bu adam kadın ile erkekler arasındaki eşitlikten sorumlu devlet bakanlığında çalışıyor, görevi cinsel taciz ve tecavüzlere karşı bir şeyler yapmak. İşini yapmak yerine küçük bir feminist kitapla ilgili kaygı duyması çok acayipti" dedi.

'Erkek düşmanlığı, kadın düşmanlığına tepki olarak doğdu'

Harmange, erkek düşmanlarının genelde bir kaza olarak görüldüğünün veya 'daha da kötüsü feministlerin itibarını zayıflatmak için bir araç olarak görüldüğünü' söyledi ve erkeklere karşı nefret duygusu beslemenin yanlış olmadığına inandığını ifade etti. Harmange'a göre "Erkeklerin kadınlara verdiği zarar göz önünde bulundurulduğunda bu meşru bir hareket."

Kitabında da bu görüşünü, "Erkek düşmanlığı, sistematik şiddetin kökü olan kadın düşmanlığına bir tepki olarak var" sözleriyle dile getirdi.

Kocasının 'istisnalardan biri' olduğunu söyleyen Harmange kitabında da kendisini anlayan ilk kişi olduğu için kocasına teşekkür ediyor.

Yazar, "O da benim gibi kitaba gelen tepkileri hayretle izliyor ama beni ve yazdıklarımı destekliyor. Sadece internette tacize uğramamdan endişeleniyor" dedi. Kitabın olumsuz tepki almasının da beklenen bir durum olduğunu ifade eden Harmange "Kadın ve feminist sesler erkekler arasında her zaman hoş karşılanmıyor" dedi.