Fransa'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika
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Fransa'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırıldı

16.05.2022 11:55
Fransa'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırıldı

Fransa'da bugünden itibaren toplu taşıma araçlarında Kovid-19 salgınına karşı maske kullanma zorunluluğu sona erdi.

Fransa'da bugünden itibaren toplu taşıma araçlarında Kovid-19 salgınına karşı maske kullanma zorunluluğu sona erdi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın, ülkedeki Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi üzerine geçen hafta yaptığı açıklama uyarınca toplu taşıma araçlarında maske kullanılması uygulaması bugün itibarıyla kaldırıldı.

Hastane ve sağlık kuruluşlarında maske ve sağlık kartı gösterme zorunluluğu devam edecek.

Ülkede toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışında tüm kapalı alanlarda maske kullanma ve aşı belgesi gösterme zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılmıştı.

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Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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