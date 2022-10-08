Fransa'da Total çalışanlarının grevine ABD menşeli ExxonMobil işçileri de dahil oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da Total çalışanlarının grevine ABD menşeli ExxonMobil işçileri de dahil oldu

08.10.2022 17:34
Fransa'da Total çalışanlarının grevine ABD menşeli ExxonMobil işçileri de dahil oldu

Fransa'da TotalEnergies rafinerilerinde başlayan ve ülkede akaryakıt kıtlığına ile sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açan grev, başka bir akaryakıt firması çalışanlarının katılımıyla genişledi.

Fransa'da TotalEnergies rafinerilerinde başlayan ve ülkede akaryakıt kıtlığına ile sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açan grev, başka bir akaryakıt firması çalışanlarının katılımıyla genişledi.

Le Figaro'nun haberine göre, Fransa'nın en büyük işçi konfederasyonu CGT'nin eylül sonunda, şirketin işe alımlarını durdurma kararını protesto ve 2022 için çalışanlara yüzde 10'a varan "acil maaş artışı" talebiyle TotalEnergies'nin rafinerilerinde gittiği grev, ABD merkezli ExxonMobil çalışanlarının katılmasıyla genişleyerek devam ediyor.

Total'in 6 rafinerisinden 3'ünde yeniden başlayan greve ExxonMobil'in 2 rafinerisi de dahil oldu.

CGT temsilcisi Christophe Aubert, grevlerin, bir şeyler değişmedikçe aynı amaç doğrultusunda devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan söz konusu rafinerilerdeki bütün faaliyetler durma aşamasına gelirken grevciler petrol üretimini ve akaryakıt teslimatını da engelliyor

Ülkede akaryakıt kıtlığı baş gösterdi

Fransa'daki akaryakıt istasyonların yaklaşık üçte birini elinde tutan TotallEnergies'nin özellikle ülkenin kuzey bölgelerindeki istasyonlarında benzin ve mazot kıtlığı yaşanıyor.

Ülkede yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı şirketin, devletin uyguladığı 30 sentlik indirime ek olarak pompa fiyatına 20 sentlik indirim yapması bu "kıtlığı" tetiklemişti.

İndirimin duyurulmasıyla araç sahipleri TotalEnergies istasyonlarına akın etmişti.

Sıkıntının olduğu kentlerin valilikleri, yaşanan benzin sıkıntısı nedeniyle ambulans ve evde bakım hizmetlerinin sekteye uğradığı uyarısı yaparak akaryakıt satışında önceliğin acil durum hizmetlerine verilmesi kararı almıştı.

YORUMLAR
500
ABD polisi aracında yemek yiyen genci silahla yaraladı ABD polisi aracında yemek yiyen genci silahla yaraladı ABD'den provokatif paylaşım! Türkiye-Yunanistan geriliminde tarafını belli etti ABD'den provokatif paylaşım! Türkiye-Yunanistan geriliminde tarafını belli etti Son dakika haberi! İsrail Savunma Bakanı Gantz: 'Hizbullah İsrail'e saldırırsa Lübnan'ı yerle bir ederiz' Son dakika haberi! İsrail Savunma Bakanı Gantz: 'Hizbullah İsrail'e saldırırsa Lübnan'ı yerle bir ederiz'
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Total çalışanlarının grevine ABD menşeli ExxonMobil işçileri de dahil oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:29 İtalya'daki dev maçta Milan, Juventus'u yıktı
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
21:19 Ahmet Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne alınmamasına Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den tepki geldi
21:04 ABD polisi aracında yemek yiyen genci silahla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 23:48:50. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Total çalışanlarının grevine ABD menşeli ExxonMobil işçileri de dahil oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement