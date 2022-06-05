Fransa'da trafik kontrolünden kaçan şahsı öldüren 3 polise gözaltı - Son Dakika
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Fransa'da trafik kontrolünden kaçan şahsı öldüren 3 polise gözaltı

05.06.2022 22:55
Fransa'da trafik kontrolünden kaçan şahsı öldüren 3 polise gözaltı

Fransa'nın başkenti Paris'te trafik kontrolünden kaçan araca ateş açan ve 1 kişiyi öldüren 3 polis gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te trafik kontrolünden kaçan araca ateş açan ve 1 kişiyi öldüren 3 polis gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 18'inci bölgede dün trafik kontrolünden kaçan araca polisler tarafından ateş açıldığı ve araçta bulunan biri kadın biri erkek iki kişinin yaralandığı belirtildi. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybederken, erkek sürücünün yaralı olduğu aktarıldı. Olayın ardından 1'i kadın 2'si erkek 3 polis memurunun Ulusal Polis Genel Müfettişliğinde (IGPN) gözaltına alındığı ifade edildi. Ölen kadın ve şoförün kimliği ise paylaşılmadı.

Paris Savcılığının, olayla ilgili biri polisler hakkında diğeri kontrolden kaçan kişiler hakkında olmak üzere 2 soruşturma başlattığı ve polisler hakkında "kamu yetkisine sahip kişiler tarafından silahla şiddet" suçundan, kaçan şahıslar hakkında ise "kamu yetkisine sahip bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçundan soruşturma açtığı bildirildi.

(Özlem Kaplan/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da trafik kontrolünden kaçan şahsı öldüren 3 polise gözaltı - Son Dakika

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