Son Dakika Haberleri: Fransa'da trafik radarlarına yapılan saldırılar nedeniyle gelirler yarı yarıya düştü
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Fransa'da trafik radarlarına yapılan saldırılar nedeniyle gelirler yarı yarıya düştü

51 dakika önce

Fransa’da yaklaşık bir yıldır devam eden Sarı Yelekliler krizi, radar cezalarında elde edilen gelirin önceki yıla göre yarıya düşmesine sebep oldu

Fransa'da trafik radarlarına yapılan saldırılar nedeniyle gelirler yarı yarıya düştü, System.String[]

Fransa'da yaklaşık bir yıldır devam eden Sarı Yelekliler krizi trafik radarlarından elde edilen geliri de önemli oranda düşürdü.


Fransız hükümeti bu yıl radar cezalarında 500 ila 600 milyon euro gelir elde etmeyi bekliyor. 2018'de sürücülere kesilen cezalardan devletin kasasına 1,1 milyar euro girmişti.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:01 
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