Fransa'da tren 4 göçmene çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Fransa'nın Calais bölgesinde dün akşam saatlerinde bir trenin 4 göçmene çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Calais bölgesindeki Boulogne-sur-Mer Cumhuriyet Savcısı Guirec Le Bras, Dunkerque ve Calais arasında sefer yapan trenin 4 göçmene çarptığını açıkladı. Dün yerel saatle 18.20'de yaşanan kazada, 1 göçmenin hayatını kaybettiği, 1'i çok ağır 3 göçmenin yaralandığı belirtildi. Savcı, trende bulunan 17 kişinin ise yaralanmadığını duyurdu. Le Bras, hayatını kaybeden ve ağır yaralanan kişilerin kimliklerinin henüz belirlenmediğini ancak hafif yaralanan 2 kişinin Eritre uyruklu olabileceğini söyledi.

Savcılık kazayla ilgili, "kasıtsız adam öldürme" suçundan soruşturma başlattı.

Kazanın yaşandığı demiryolunun göçmenler tarafından düzenli olarak bir geçiş yolu olarak kullanıldığı öğrenildi. Fransa'nın İspanya sınırına yakın Saint-Jean-de-Lüz yakınında geçen ay yaşanan tren kazasında da 3 göçmen hayatını kaybetmişti. - PARİS