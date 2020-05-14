Fransa'da turizm sektörüne 18 milyar avroluk destek - Son Dakika

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören turizm sektörüne 18 milyar avroluk destek sağlayacaklarını bildirdi.

Philippe, düzenlediği basın toplantısında, salgın nedeniyle büyük yara alan turizm sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bankaların, otellerin aylık kredi ödemelerini 12 ay ertelediğini ifade eden Philippe, otel ve restoranlara kredi kolaylığı sağlandığını söyledi.

Philippe, turizm, restoran ve otel sektörüne 18 milyar avroluk destek planı hayata geçireceklerini belirtti.

Salgının durumuna göre temmuz ve ağustos aylarında ülke içinde tatil yapılabileceğini kaydeden Philippe, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde kapatılan restoranların ne zaman açılacağına ilişkin kararın 25 Mayıs'ta verileceğini aktardı.

Fransa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında otel ve restoranlar 16 Mart'tan bu yana kapılarını kapalı tutuyor.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 74'e, vaka sayısı da 214 bin 169'a yükseldi.