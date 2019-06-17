Son Dakika Haberleri: Fransa'da Türk golcü için sürpriz anlaşma!
Son Dakika Güncel Haber

Fransa'da Türk golcü için sürpriz anlaşma!

37 dakika önce

Fransız basını, Umut Bozok'un gelecek sezon 2. Lig takımı Lorient'te forma giyeceğini duyurdu.

Fransa'da Türk golcü için sürpriz anlaşma!, System.String[]
Fransız basını, Umut Bozok'un gelecek sezon 2. Lig takımı Lorient'te forma giyeceğini duyurdu. Lorient'in yeni teknik direktörü Christophe Pelissier'in, 22 yaşındaki futbolcuyu bu transfere ikna ettiği belirtildi.

Lorient'in Umut Bozok için Nimes'e 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilirken, Türk golcüyle 4 yıllık anlaşma yapılacağı vurgulandı.

Nimes'te geride kalan sezon 25 lig maçına çıkan Umut Bozok, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:18 
Umut Bozok, Lorient
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdülkadir Ömür, Golden Boy'a aday gösterildi! Zerrin Özer, kendisinden 27 yaş küçük sevgilisiyle evlendi Diagne'ye 16 milyon euroluk teklif! Hamile sevgilisini bırakıp spor spikeri ile aşk yaşayan Tuncay Şanlı 1 yıl sonra ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 13:55:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da Türk golcü için sürpriz anlaşma!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]