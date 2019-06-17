Fransa'da Türk golcü için sürpriz anlaşma!
37 dakika önce
Fransız basını, Umut Bozok'un gelecek sezon 2. Lig takımı Lorient'te forma giyeceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:18
Fransız basını, Umut Bozok
'un gelecek sezon 2. Lig takımı Lorient
'te forma giyeceğini duyurdu. Lorient'in yeni teknik direktörü Christophe Pelissier'in, 22 yaşındaki futbolcuyu bu transfere ikna ettiği belirtildi.
Lorient'in Umut Bozok için Nimes'e 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilirken, Türk golcüyle 4 yıllık anlaşma yapılacağı vurgulandı.
Nimes'te geride kalan sezon 25 lig maçına çıkan Umut Bozok, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Abdülkadir Ömür, Golden Boy'a aday gösterildi!
Zerrin Özer, kendisinden 27 yaş küçük sevgilisiyle evlendi
Diagne'ye 16 milyon euroluk teklif!
Hamile sevgilisini bırakıp spor spikeri ile aşk yaşayan Tuncay Şanlı 1 yıl sonra ortaya çıktı