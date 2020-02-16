Fransa'da Türk öğrencileri için akademik ve mesleki oryantasyon günü düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da Türk öğrencileri için akademik ve mesleki oryantasyon günü düzenlendi - Son Dakika

Fransa'da Türk öğrencileri için akademik ve mesleki oryantasyon günü düzenlendi

7 saat önce

Fransa'nın Orleans kentinde yapılan etkinlikte, ortaokul ve lise öğrencileri, üniversite öğrencileri ve çeşitli meslek temsilcileriyle buluşma imkanı buldu.

Fransa'da Türk öğrencileri için akademik ve mesleki oryantasyon günü düzenlendi, System.String[]

Fransa'nın Orleans kentinde yapılan etkinlikte, ortaokul ve lise öğrencileri, üniversite öğrencileri ve çeşitli meslek temsilcileriyle buluşma imkanı buldu.

Bir çok öğrenci derneğinin düzenlediği etkinlik çerçevesinde, öğrencilerin akademik ve mesleki kararlarını en iyi koşullarda almalarını sağlayacak bir zemin oluşturuldu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, burada yaptığı konuşmada, eğitim alanında özellikle Türk öğrencilerine yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Fransa'da yaşayan Türk gençlerin eğitimlerine yoğunluk vermesi gerektiğinin önemine işaret eden Musa, bu konuda velilerin de sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Musa, eğitim alanındaki çalışmalara ağırlık vermek için Paris'e yeni eğitim ataşesi atandığını da duyurdu.

Her geçen gün eğitim alanında ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Musa, gençlerin desteklenmesi için dernek yöneticilerinin de sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.

Musa, Fransız vatandaşlığına sahip Türklerin gelecek ay yapılacak yerel seçimlerde oy kullanmasının önemli olduğuna işaret etti.

Rouen Üniversitesi İletişim ve Dil Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Ali Akıncı, iki dil bilmenin önemine dair bir konuşma yaptı.

Paris'te doktora yapan öğrenciler ve meslek sahibi olanlar deneyimlerini paylaştı.

Etkinliğe Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin'in yanı sıra Eğitim Müşaviri Murat Demirkaya, birçok dernek yöneticisi ve Fransa'da eğitim gören öğrenciler katıldı.

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den kaçırılan eseri, İngiltere'de Türk profesörün bilimsel makalesi yakalattı
100 zırhlı Fetih Suresi'yle Suriye sınırına gitti Hatay Reyhanlı'da sınır mahallesi bayraklarla donatıldı Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist yakalandı

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 04:29:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da Türk öğrencileri için akademik ve mesleki oryantasyon günü düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]