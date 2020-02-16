Fransa'da Türk öğrencileri için akademik ve mesleki oryantasyon günü düzenlendi - Son Dakika

Fransa'nın Orleans kentinde yapılan etkinlikte, ortaokul ve lise öğrencileri, üniversite öğrencileri ve çeşitli meslek temsilcileriyle buluşma imkanı buldu.

Bir çok öğrenci derneğinin düzenlediği etkinlik çerçevesinde, öğrencilerin akademik ve mesleki kararlarını en iyi koşullarda almalarını sağlayacak bir zemin oluşturuldu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, burada yaptığı konuşmada, eğitim alanında özellikle Türk öğrencilerine yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Fransa'da yaşayan Türk gençlerin eğitimlerine yoğunluk vermesi gerektiğinin önemine işaret eden Musa, bu konuda velilerin de sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Musa, eğitim alanındaki çalışmalara ağırlık vermek için Paris'e yeni eğitim ataşesi atandığını da duyurdu.

Her geçen gün eğitim alanında ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Musa, gençlerin desteklenmesi için dernek yöneticilerinin de sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.

Musa, Fransız vatandaşlığına sahip Türklerin gelecek ay yapılacak yerel seçimlerde oy kullanmasının önemli olduğuna işaret etti.

Rouen Üniversitesi İletişim ve Dil Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Ali Akıncı, iki dil bilmenin önemine dair bir konuşma yaptı.

Paris'te doktora yapan öğrenciler ve meslek sahibi olanlar deneyimlerini paylaştı.

Etkinliğe Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin'in yanı sıra Eğitim Müşaviri Murat Demirkaya, birçok dernek yöneticisi ve Fransa'da eğitim gören öğrenciler katıldı.