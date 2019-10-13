Fransa'da Türkiye maçı hazırlıkları - SAINT
1 saat önce
Fransa Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yarın Türkiye'yi konuk edecekleri karşılaşma öncesinde, maçın oynanacağı Stade de France'ta yaptıkları antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:29 Kaynak: AA
Fransa Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yarın Türkiye'yi konuk edecekleri karşılaşma öncesinde, maçın oynanacağı Stade de France'ta yaptıkları antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
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