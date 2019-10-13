Son Dakika Haberleri: Fransa'da Türkiye maçı hazırlıkları - SAINT
Son Dakika Spor Fransa'da Türkiye maçı hazırlıkları - SAINT

Fransa'da Türkiye maçı hazırlıkları - SAINT

1 saat önce

Fransa Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yarın Türkiye'yi konuk edecekleri karşılaşma öncesinde, maçın oynanacağı Stade de France'ta yaptıkları antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Fransa Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yarın Türkiye'yi konuk edecekleri karşılaşma öncesinde, maçın oynanacağı Stade de France'ta yaptıkları antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Fransa'da Türkiye maçı hazırlıkları - SAINT

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:29 Kaynak: AA
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