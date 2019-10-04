Son Dakika Haberleri: Fransa'da Türkiye maçı öncesi çifte şok! Mbappe...
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Fransa'da Türkiye maçı öncesi çifte şok! Mbappe...

17 dakika önce

Spor Arena / DIŞ HABER - 20 yaşındaki dünya yıldızı futbolcunun ligdeki Angers maçında ve Fransa Milli Takımı'nın Türkiye ve İzlanda ile oynayacağı maçlarda oynaması şüpheli.Mbappe'nin sahalardan birkaç hafta uzak kalacağı kaydedildi.

Fransa'da Türkiye maçı öncesi çifte şok! Mbappe..., System.String[]

Spor Arena/ DIŞ HABER - 20 yaşındaki dünya yıldızı futbolcunun ligdeki Angers maçında ve Fransa Milli Takımı'nın Türkiye ve İzlanda ile oynayacağı maçlarda oynaması şüpheli.


Mbappe'nin sahalardan birkaç hafta uzak kalacağı kaydedildi.


Mbappe geçmiş sakatlığını atlatırken, PSG'nin Bordeaux ve Galatasaray ile oynadığı müsabakaların ikinci yarısında sahaya girmişti.


Mbappe'nin sakatlığının ciddi olmadığı kaydedildi. PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in, onu sahaya sürmekte aceleci olmadığı ve iyileşme sürecini tam olarak atlatmasını bekleyeceği belirtildi.


POGBA DA YOK


Fransa takımının bir diğer önemli ismi Paul Pogba'nın da Euro 2020 Grup Elemeleri'nde Türkiye'ye karşı oynaması beklenmiyor.


Türkiye ve Fransa 14 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecekler. Rakibi ile oynadığı ilk mücadeyi 2-0 kazanan Türkiye, 15 puanla Fransa'nın önünde averaj farkıyla lider durumda.


Kylian Mbappe, Türkiye, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:46 
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