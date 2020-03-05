"Fransa'da Türkiye'nin Yüzleri" sergisi başkentli sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Fransa'da Türkiye'nin Yüzleri' sergisi başkentli sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Son Dakika

"Fransa'da Türkiye'nin Yüzleri" sergisi başkentli sanatseverlerin beğenisine sunuldu

6 saat önce

Fotoğrafçı ve eski Anadolu Ajansı (AA) Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, "Fransa'da Türkiye'nin Yüzleri" temalı sergisini Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Fotoğrafçı ve eski Anadolu Ajansı (AA) Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, " Fransa'da Türkiye'nin Yüzleri" temalı sergisini Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Çankaya'daki Fransız Kültür Merkezi'nde Sosyolog ve Yazar Gaye Petek'in konuşmacı olarak katıldığı "Fransa'daki Türklerin Kimlik İddiası" konulu konferansın düzenlendiği salonda, Ahmet Sel'in Fransa'da yaşayan ailelerin hikayelerini yansıtan 30 eseri yer aldı.

Konferans sırasında söz alan Sel, serginin hazırlanma sürecini ve eserlerinde öne çıkan başarı hikayelerini davetlilere anlattı.

Sel, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada 2007 yılında fotoğraflamaya başladığı eserler üzerinden Fransa'da yaşayan Türklerin yaşamlarını, öykülerini ve perspektiflerini yansıtmayı planladığını söyledi.

Sel, fotoğrafların 1970 yılından itibaren Fransa'ya kalıcı olarak yerleşen Türk aileleri kapsadığını ifade ederek, "Bu eserlerin içerisinde başarı öyküleri de başarısızlık hikayeleri de var. Ama bizim vermek istediğimiz görüntü daha çok olumlu olanlardı. Hakikaten içlerinde beklenmedik bir biçimde çok iyi işler yapanlar, çok başarılı olanlar ve çok iyi eğitim görenler var. Bunun yanı sıra her toplumda olduğu gibi biraz daha geri planda kalan insanlar da var." diye konuştu.

Sergide 30 fotoğraf yer alıyor

Fotoğraflarda yer alan kişilerin ayrı ayrı hikayelere sahip olduğunu aktaran Sel, eserlerle birlikle öyküleri anlatan bilgilendirici notların da yer aldığını vurguladı.

Serginin daha önce yurt içinde ve dışında sanatseverlerle buluştuğuna değinen Sel, "Burada 30 fotoğraf var. Eserlerimiz Fransa'daki ulusal göç müzesinde ve İstanbul'da sergilendi. Ankara'dan sonrada bu sergiyi başka illere de gitmesi için çalışmalarımızı planlıyoruz. Aynı zamanda bir katalogda çıkardık. Geniş kitlelere ulaşmasını arzu ettiğimiz bir iştir." ifadelerini kullandı.

Fransa'da Türkiye'nin Yüzleri sergisi başkentli sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Anadolu Ajansı, Ahmet Sel, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:59 Kaynak: AA
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