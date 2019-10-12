Fransa'da Türkiye öncesi Kante gelişmesi!

Spor Arena Dış Haberler | Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı kritik maç öncesi flaş Ngolo Kante gelişmesi yaşanıyor.



Fransa'nın İzlanda ile oynadığı maçın ısınma bölümünde sakatlık yaşayan Kante, İzlanda maçında oynatılmadı. Yıldız futbolcu, Türkiye maçına yetiştirilmeye çalışılıyor ancak oynaması zor gözüküyor.



DESCHAMPS AÇIKLADI!



Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kante hakkında bilgi verirken "Kante, maçtan önce kas ağrısı yaşadı. Rahat değildi ve bu şekilde oynayamazdı. O yüzden onu kadrodan çıkarttım. Sakatlığı çok ciddi değil ama Türkiye maçına da kısa bir süre kaldı. Riske etmek istemiyorum, Türkiye maçında oynayabilir mi bilmiyorum." sözlerini kullandı.



İzlanda maçında Kante'nin yokluğunda Moussa Sissoko forma giymişti. Fransa'da Kante'nin dışında Mbappe ve Varane'ın da sakatlıkları bulunuyor.



