Fransa'da Türklere ait kasap dükkanına bir haftada 2 kez ırkçı saldırı - Son Dakika

Fransa'da Türklere ait kasap dükkanına bir haftada 2 kez ırkçı saldırı

06.11.2020 19:37
Fransa'da Türklere ait kasap dükkanına bir haftada 2 kez ırkçı saldırı, System.String[]

Fransa'nın Nantes şehrinde 4 gün önce saldırıya uğrayan ve Türklere ait olan kasap dükkanına yeniden ırkçı saldırı yapıldı.

Fransa'nın Nantes şehrinde 4 gün önce saldırıya uğrayan ve Türklere ait olan kasap dükkanına yeniden ırkçı saldırı yapıldı.

Fransa'da Türk düşmanlığı giderek artıyor. Fransa'nın Nantes şehrindeki Türklere ait kasap dükkanı bir hafta içerisinde iki kez saldırıya uğradı. Saldırganlar, son saldırılarında dükkana maddi hasar verirken, duvarlara "Türklere ölüm", "Erdoğan'a ölüm", "Ülkenize geri dönün", "Yaşasın domuz" gibi ırkçı ve İslamofobik ifadeler yazdı. Saldırganların kimliği ise henüz belirlenemedi.

Pazartesi gecesi yapılan saldırıda ise saldırganlar, dükkanın kepengine "Erdoğan'a ölüm", "Fransa Fransızlara ait" ve "Türklere ölüm" gibi ırkı ifadeler yazmıştı. Saldırının ardından yoldan geçen vatandaşlar ise dükkan sahibine destek olmak amacı ile dükkanın kepengine "Bunu yazana yazıklar olsun. Yanınızdayız" ifadesini yazmışlardı.

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerarld Darmanin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fransa'daki Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerinin yasakladığını aktarmıştı.

-İHA-

Fransa'da Türklere ait kasap dükkanına bir haftada 2 kez ırkçı saldırı
Fransa'da Türklere ait kasap dükkanına bir haftada 2 kez ırkçı saldırı
Fransa'da Türklere ait kasap dükkanına bir haftada 2 kez ırkçı saldırı
Fransa'da Türklere ait kasap dükkanına bir haftada 2 kez ırkçı saldırı
Fransa'da Türklere ait kasap dükkanına bir haftada 2 kez ırkçı saldırı
Fransa'da Türklere ait kasap dükkanına bir haftada 2 kez ırkçı saldırı

Saldırı, Nantes, Fransa, Kasap, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da Türklere ait kasap dükkanına bir haftada 2 kez ırkçı saldırı - Son Dakika


Son Dakika

Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 83 kişi vefat etti, 2436 yeni hasta tespit edildi Metrobüste cinsel saldırı davasında savcı mütalaasını açıkladı: Şahsa ait iç çamaşırı ve pantolonda sperm hücreleri tespit edildi Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı Biden'ın evinin bulunduğu bölgede "hava sahasına kısıtlama" getirildi TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek
Antrenmanda sakatlanan Fenerbahçeli Sosa, maç kadrosundan çıkarıldı Antrenmanda sakatlanan Fenerbahçeli Sosa, maç kadrosundan çıkarıldı         
19:38
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında! İşte siyah beyazlıların ilk 11'i Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında! İşte siyah beyazlıların ilk 11'i         
19:02
Son Dakika: ABD seçimlerinde belirsizlik! Biden'ın az farkla önde olduğu Georgia'da oylar yeniden sayılacak Son Dakika: ABD seçimlerinde belirsizlik! Biden'ın az farkla önde olduğu Georgia'da oylar yeniden sayılacak         
18:55
Fenerbahçe'li Caner Erkin, 3 yıl sonra A Milli Takım'ın aday kadrosuna seçildi Fenerbahçe'li Caner Erkin, 3 yıl sonra A Milli Takım'ın aday kadrosuna seçildi         
18:48
Trump'ın danışmanları ikiye bölündü! Bir grup yarıştan çekilmek isterken, diğer grup Trump'ın danışmanları ikiye bölündü! Bir grup yarıştan çekilmek isterken, diğer grup "mücadele edelim" diyor         
18:11
ABD'li komutan, sosyal medyadan terör örgütüne övgüler yağdırdı ABD'li komutan, sosyal medyadan terör örgütüne övgüler yağdırdı         
18:03
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı         
16:51
Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı         
15:37
Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı         
15:07
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 19:47:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da Türklere ait kasap dükkanına bir haftada 2 kez ırkçı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei