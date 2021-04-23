Fransa'da Türklerin kurduğu dernek Çad'da 250 aileye gıda paketi dağıttı - Son Dakika

Hayırseverlerin bağışlarıyla alınan gıda kolilerini ihtiyaç sahibi 250 aileye ulaştırdıklarını belirten Yılmaz, "Çadlıların sıcakkanlı karşılamaları ve Türklere besledikleri kardeşlik duygusundan oldukça memnun olduk. Çad'da insani yardım faaliyetlerimize devam edip ülkenin kalkınmasına katkıda bulunma arzusundayız." dedi

Dernek Başkanı Mehmet Yılmaz , AA muhabirine, ramazan ayı münasebetiyle ilk kez geldikleri Çad'da 4 su kuyusu açtıklarını, yetim çocuklar için iftar programı düzenlediklerini söyledi.

Fransa 'da Türk hayırseverlerin kurduğu 1 Sadaka Derneği, Orta Afrika ülkesi Çad 'da 250 aileye gıda yardımında bulundu.

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