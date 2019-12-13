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Fransa'da üç askere bıçakla saldıran kişi 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
6 saat önce
Fransa'da Ağır Ceza Mahkemesi 2015'te Nice kentinde bir Yahudi kültür merkezinde nöbetçi üç askere bıçaklı saldırı düzenleyen Moussa Coulibaly'yi 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Fransa'da Ağır Ceza Mahkemesi 2015'te Nice kentinde bir Yahudi kültür merkezinde nöbetçi üç askere bıçaklı saldırı düzenleyen Moussa Coulibaly'yi 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Askerlerden birinin yüzünden diğerinin ise kolundan yaralandığı olay, Charlie Hebdo dergisine Paris'te düzenlenen ve 12 kişinin öldürüldüğü saldırılardan kısa süre sonra yaşanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:32
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