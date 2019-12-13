Fransa'da üç askere bıçakla saldıran kişi 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da üç askere bıçakla saldıran kişi 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika Dünya

Fransa'da üç askere bıçakla saldıran kişi 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

6 saat önce

Fransa'da Ağır Ceza Mahkemesi 2015'te Nice kentinde bir Yahudi kültür merkezinde nöbetçi üç askere bıçaklı saldırı düzenleyen Moussa Coulibaly'yi 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Fransa'da üç askere bıçakla saldıran kişi 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Fransa'da Ağır Ceza Mahkemesi 2015'te Nice kentinde bir Yahudi kültür merkezinde nöbetçi üç askere bıçaklı saldırı düzenleyen Moussa Coulibaly'yi 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.


Askerlerden birinin yüzünden diğerinin ise kolundan yaralandığı olay, Charlie Hebdo dergisine Paris'te düzenlenen ve 12 kişinin öldürüldüğü saldırılardan kısa süre sonra yaşanmıştı.

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Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:32 
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