Son Dakika Haberleri: Fransa'da uçak biletlerine ek çevre vergisi geliyor: Fiyatlar 1,5 ila 18 euro artacak
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Fransa'da uçak biletlerine ek çevre vergisi geliyor: Fiyatlar 1,5 ila 18 euro artacak

20 dakika önce

Fransa'da uçak biletlerine ek çevre vergisi geliyor: Fiyatlar 1,5 ila 18 euro artacak

Fransa'da uçak biletlerine ek çevre vergisi geliyor: Fiyatlar 1,5 ila 18 euro artacak, System.String[]
Mehmet Cahit Turhan, Fransa, Dünya
Fransa'da uçak biletlerinden çevre vergisi alınmaya başlanacak. 2020'den itibaren yürürlüğe girecek vergi 1,5 euro ile 18 euro arasında değişecek. Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, "eko-vergi" adlı uygulamanın çevreyi daha fazla koruyan ulaştırma altyapısını oluşturmak için uygulanacağını açıkladı.

Tüm havayolu şirketlerinden alınacak vergi Fransa'dan sadece yurt dışına giden uçuşları kapsayacak. Korsika ve Fransa'ya bağlı denizaşırı ülkelere ve aktarmalı yapılan uçuşlar ise vergiden muaf tutulacak. Vergiler bilet sınıflarına ve varılacak noktaya göre de farklılıklar gösterecek. Örneğin Fransa'dan Avrupa içindeki bir bilet için ekonomik sınıf bir biletten 1,5 euro vergi alınacak. Bu miktar business sınıfta 9 euro olacak. Fransa'dan Avrupa dışına yapılacak bir uçuşta ise alınacak vergi miktarı ekonomik sınıf için 3 euroya, business sınıf için 18 euroya yükselecek.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:07 
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