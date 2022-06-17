Fransa basınındaki haberlere göre, Martillac'tan Gironde'a giden uçak henüz belirlemeyen nedenle ormanlık alana düştü.

Kaynak: AA

Bordeaux, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'da uçak kazasında 3 kişi öldü - Son Dakika

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