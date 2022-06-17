Fransa'da uçak kazasında 3 kişi öldü - Son Dakika
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Fransa'da uçak kazasında 3 kişi öldü

17.06.2022 15:48
Fransa'da uçak kazasında 3 kişi öldü

Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa basınındaki haberlere göre, Martillac'tan Gironde'a giden uçak henüz belirlemeyen nedenle ormanlık alana düştü.

Meydana gelen kazada uçaktaki 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yere çakılan uçağın alev almasıyla ormanda 2 bin metrekarelik alan yandı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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Kaynak: AA

Bordeaux, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da uçak kazasında 3 kişi öldü - Son Dakika

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