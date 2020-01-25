Fransa'da üçüncü koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
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Fransa'da üçüncü koronavirüs vakası tespit edildi

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te üçüncü yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vakası tespit edildi.

Fransa'da üçüncü koronavirüs vakası tespit edildi, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te üçüncü yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'den gelen bir kişinin, yeni tip koronavirüs teşhisiyle Paris'te bir hastanede karantinaya alındığı belirtildi.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, dün akşam yaptığı açıklamada, Bordeaux ve Paris'te iki kişide koronavirüs görüldüğünü bildirmiş, Avrupa'da başka kişilerde de bu vakanın görülmesinin muhtemel olduğu uyarısında bulunmuştu.

Çin'deki salgında 26 kişi hayatını kaybetti

Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle bağlantılı dünya genelindeki 902 vakanın 887'si bu ülkede tespit edildi. Çin'deki ölü sayısı ise 26'ya yükseldi.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken virüs ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde de ölüme yol açabiliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:04 Kaynak: AA
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