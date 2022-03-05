Fransa'da Ukrayna'ya destek gösterileri düzenlendi - Son Dakika
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Fransa'da Ukrayna'ya destek gösterileri düzenlendi

05.03.2022 22:12
Fransa'da Ukrayna'ya destek gösterileri düzenlendi

Fransa'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek ve Ukrayna halkına destek vermek amacıyla gösteriler düzenlendi.

Fransa'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek ve Ukrayna halkına destek vermek amacıyla gösteriler düzenlendi.

Ülkenin başkenti Paris başta olmak üzere Lille, Lyon dahil birçok kentinde toplanan göstericiler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını protesto etti.

Ukrayna'nın Paris Büyükelçiliği de resmi Twitter hesabından Paris'teki gösteriye katılım çağrısında bulundu.

Paris'teki gösteriye Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Yeşiller Partisi cumhurbaşkanı adayı Yannick Jadot dahil çok sayıda siyasetçinin yanı sıra Ukraynalıların da bulunduğu binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, ellerinde "savaşı durdurun", "Ukrayna için barış" ve "Ukrayna'nın yanındayız" yazılı pankartlar taşıdı.

Rusya yönetimine tepki gösteren eylemciler, "Savaşa hayır" sloganları attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan gösteri, Bastille Meydanı'nda son buldu.

Ukrayna'daki durum endişe verici

Göstericilerden Bathilde Baillou, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'yı desteklemek amacıyla gösteriye katıldığını söyledi.

Ukrayna'da yaşanan durumun çok endişe verici olduğuna işaret eden Baillou, bunun kendisini çok etkilediğini belirtti.

Dünya Vatandaşı Topluluğundan gazeteci Sadio Kante ise Ukrayna'da kalan Afrikalı öğrencilerin tahliyesi için yardım çağrısında bulundu.

Kante, Ukrayna'daki tahliyeler esnasında Afrikalı öğrencilerin maruz kaldığı ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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