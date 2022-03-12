Fransa'da Ukrayna'ya destek gösterileri sürdü - Son Dakika
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Fransa'da Ukrayna'ya destek gösterileri sürdü

12.03.2022 21:10
Fransa'da Ukrayna'ya destek gösterileri sürdü

Fransa'nın başkenti Paris'te, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteriler devam etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteriler devam etti.

Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, Ukrayna'yı destekleyen ve Rusya karşıtı sloganlar attı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı protesto eden göstericiler, savaş ve Rusya karşıtı pankartlar da taşıdı.

Fransız Senatör Esther Benbassa'nın yanı sıra savaşa karşı olan Rusların da katıldığı gösteride, Ukrayna milli marşı okundu.

Eyleme katılanlardan Agnes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı korkunç olarak nitelendirdi.

Rusya'nın savaşı durdurmasını isteyen Agnes, "74 yaşındayım, böyle bir savaşın yaşanabileceğini hayal edemezdim." dedi.

Agnes, 24 Şubat'ta Rusya'nın saldırıları başladığında oğlunun kız arkadaşıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunduğunu söyledi.

Oğlunun ilk uçakla Paris'e gelebildiğini ifade eden Agnes, "Oğlum bu savaşın çıkabileceğine inanamıyordu. Oğlum bir süre sonra Kiev'e geri dönebileceğini düşünerek küçük bir valizle geldi." dedi.

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Ukrayna, Fransa, Paris, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Ukrayna'ya destek gösterileri sürdü - Son Dakika


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