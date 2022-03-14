Fransa'da Ukrayna yanlıları, Putin'in eski damadının malikanesini bastı - Son Dakika
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Fransa'da Ukrayna yanlıları, Putin'in eski damadının malikanesini bastı

14.03.2022 16:34
Fransa'da Ukrayna yanlıları, Putin'in eski damadının malikanesini bastı

Fransa'nın güney bölgesindeki tatil kasabası Biarritz'de Ukrayna yanlısı aktivistlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Shamalov'un villasını bastığı bildirildi.

Fransa'nın güney bölgesindeki tatil kasabası Biarritz'de Ukrayna yanlısı aktivistlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Shamalov'un villasını bastığı bildirildi.

Fransa basınındaki haberlere göre, Bask bölgesinde "Sarı Yelekli"lerin önde gelen isimlerinden Pierre Haffner'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Putin'in kızı Katerina Tikhonova'nın eski eşinin villasını basarak binaya Ukrayna bayrağı astı.

Shamalov'un malikanesine giren aktivistler, villayı Ukraynalı mültecilere ayırmak istediklerini açıkladı.

Olaya ilişkin sosyal medyada yayımlanan bir videoda kimliği belirsiz kişiler, deniz fenerine yakın villaya giriyor ve aralarında bir kişi balkona çıkarak Ukrayna bayrağı sallıyor.

Güvenlik güçleri, aktivist oldukları belirtilen kişilere müdahale etti ve grupta yer alan Sarı Yelekli Haffner'i gözaltına aldı.

Hafner'in yakın zamanda savcı karşısına çıkacağı belirtiliyor.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Ukrayna yanlıları, Putin'in eski damadının malikanesini bastı - Son Dakika


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