Fransa ve Romanya, Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmak için anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Fransa ve Romanya, Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmak için anlaşma imzaladı

12.09.2022 15:50
Fransa ve Romanya, Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmak için anlaşma imzaladı

Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, Romanyalı mevkidaşı Ionel Scrioşteanu ile Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmaya yönelik anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, Romanyalı mevkidaşı Ionel Scrioşteanu ile Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmaya yönelik anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Beaune, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında Fransa'nın lojistik uzmanlığı sağlayacağını bildirdi.

Ukrayna'nın Paris Büyükelçisi Vadym Omelchenko'nun da imza töreninde bulunduğunu belirten Beaune, "Ukrayna'ya desteğimiz tam." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa ve Romanya, Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmak için anlaşma imzaladı - Son Dakika

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