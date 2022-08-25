Fransa'da "Total'in Rus ordusuna yakıt sağladığı iddiası" soruşturulacak - Son Dakika
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Fransa'da "Total'in Rus ordusuna yakıt sağladığı iddiası" soruşturulacak

25.08.2022 15:34
Fransa'da "Total'in Rus ordusuna yakıt sağladığı iddiası" soruşturulacak

Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, TotalEnergies şirketinin Rus uçaklarına jet yakıtı sağladığı iddialarını tüm yönüyle soruşturacaklarını belirtti.

Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, TotalEnergies şirketinin Rus uçaklarına jet yakıtı sağladığı iddialarını tüm yönüyle soruşturacaklarını belirtti.

Ülke basınında yer alan habere göre, Bakan Beaune, France 2 televizyon kanalında Le Monde gezetesinin Fransız TotalEnergies'nin yerel Rus şirketi Novatek aracılığıyla Ukrayna'daki Rus savaş uçaklarının yakıtını tedarik ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Beaune, konunun son derece ciddi olduğuna işaret ederek, "İsteyerek ya da istemeyerek, Fransız veya başka bir şirketin yaptırımları delmesine müsaade edilemez. İyice araştırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Konu hakkında fazla bilgisi olmadığını aktaran Beaune, iddiaların aydınlatılması gerektiği kanaatinde olduğunu kaydetti.

Diğer yandan Avrupa Ekoloji ve Yeşiller Hareketi Partisi Genel Sekreteri Julien Bayou ve Yeşiller partisi eski cumhurbaşkanı adayı Yannick Jadot, Twitter hesaplarından iddialara ilişkin tepki gösterdi.

Bayou, "Hidrokarbon harcamalarımızın Rus savaş filosunu finanse ettiğini biliyorduk. Totalenergies'in karında Ukraynalıların kanı var." ifadesini kullandı.

Jadot da "Ukrayna'da Rus ordusu tarafından işlenen savaş suçunda Totalenergies'in suç ortaklığının yeni bir ispatı daha. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Total'in Rusya'dan çekilmesini talep etmesi için bir kez daha uyarıyorum." açıklamasını yaptı.

İddiaların yankı bulmasının akabinde Fransız Total ise Rus ordusuna ait uçaklara yakıt sağlamadığını açıklamakla yetindi.

Le Monde gazetesi Global Witness sivil toplum kuruluşunun soruşturma ve araştırmalarına dayandırarak Rus uçaklarının Ukrayna savaşında istimal ettiği üslere sağlanan jet yakıtının, TotalEnergies'nin yüzde 49, Novatek'in yüzde 51'ine sahip olduğu Termokarst petrol yatağından Terneftegaz tarafından üretildiğini yazmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrasında Totalenergies, Rusya'daki projelerini kademeli olarak askıya alacaklarını 2022'nin sonuna kadar ülkeden tamamen çekileceklerini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da 'Total'in Rus ordusuna yakıt sağladığı iddiası' soruşturulacak - Son Dakika

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