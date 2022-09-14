Fransa'da ulusal düzeyde başlatılacak münazarada ötenazi ele alınacak - Son Dakika
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Fransa'da ulusal düzeyde başlatılacak münazarada ötenazi ele alınacak

14.09.2022 00:40
Fransa'da ulusal düzeyde başlatılacak münazarada ötenazi ele alınacak

Fransa'da ülke çapında ötenazi ve yardımlı intihar gibi meselelerin ele alınacağı münazara başlatılacak.

Fransa'da ülke çapında ötenazi ve yardımlı intihar gibi meselelerin ele alınacağı münazara başlatılacak.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ötenazi ve yardımlı intihar gibi konulara ilişkin hukuki çerçevede değişikliğe gidilmesi hedefiyle ulusal çapta münazara başlatmaya karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, ekim ayında Vatandaş Kongresi oluşturulacağı, Mart 2023'e kadar kongreden çıkan sonuçların kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

Ötenazi ve yardımlı intihar gibi konuların uzmanlar, yetkililer, vatandaşlar ve siyasetçilerce tartışılacağı belirtildi.

Fransız basındaki haberlere göre, bu münazaranın, 2023 yılı sonunda bir yasa tasarısıyla sonuçlanması hedefleniyor.

Ülkede yasal çerçevede ötenaziye izin verilmezken, 2016'da yürürlüğe giren yasayla hastalığın son aşamasında bulunan kişiler için birtakım düzenlemeler getirildi.

Böylelikle, hasta daha önce hazırlattığı beyanla tedavisinin nasıl seyretmesini istediğini belirtiyor ve bu beyan doktorlar üzerinde bağlayıcı nitelik taşıyor.

Bu yasa, sedasyon anestezisi ile hastanın derin bir şekilde uyutulmasını kapsıyor.

"Ötenazide" hastanın ölümüne sebep verecek müdahale dışarıdan gerçekleştirilirken, "yardımlı intiharda" bu müdahaleyi doğrudan kendisi yapıyor.

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Kaynak: AA

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