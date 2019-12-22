Son Dakika › Dünya › Fransa'da ülke tarihinin en büyük pedofili dosyası: 349 çocuk suistimale uğramış olabilir - Son Dakika Dünya
Fransa'da ülke tarihinin en büyük pedofili dosyası: 349 çocuk suistimale uğramış olabilir
6 saat önce
Ülke tarihinin en büyük pedofili vakasının baş sanığı Joel Le Scouarnec'ın 349 çocuğu suistimal ettiğinden şüpheleniliyor. 68 yaşındaki cerrahın ilk duruşması mart ayında görülecek.
Fransa'da 68 yaşındaki emekli bir cerrahın 30 yıl boyunca 349 çocuğu suistimal ettiğinden şüphe ediliyor.
Ülke tarihinin en büyük pedofili vakasının baş sanığı Joel Le Scouarnec, 4 çocuğa cinsel taciz ve tecavüz suçlarından mart ayında hakim karşısına çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:34
Son Dakika Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon euro daha! Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 131 bin liralık emekli maaşı almaktan vazgeçti Fransa'da ülke tarihinin en büyük pedofili dosyası: 349 çocuk suistimale uğramış olabilir Rum Yönetimi lideri Anastasiadis: Kıbrıs'ta gerilim istemiyoruz