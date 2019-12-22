Fransa'da ülke tarihinin en büyük pedofili dosyası: 349 çocuk suistimale uğramış olabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da ülke tarihinin en büyük pedofili dosyası: 349 çocuk suistimale uğramış olabilir - Son Dakika Dünya

Fransa'da ülke tarihinin en büyük pedofili dosyası: 349 çocuk suistimale uğramış olabilir

6 saat önce

Ülke tarihinin en büyük pedofili vakasının baş sanığı Joel Le Scouarnec'ın 349 çocuğu suistimal ettiğinden şüpheleniliyor. 68 yaşındaki cerrahın ilk duruşması mart ayında görülecek.

Fransa'da ülke tarihinin en büyük pedofili dosyası: 349 çocuk suistimale uğramış olabilir, System.String[]

Fransa'da 68 yaşındaki emekli bir cerrahın 30 yıl boyunca 349 çocuğu suistimal ettiğinden şüphe ediliyor.


Ülke tarihinin en büyük pedofili vakasının baş sanığı Joel Le Scouarnec, 4 çocuğa cinsel taciz ve tecavüz suçlarından mart ayında hakim karşısına çıkacak.

Euronews.com'da Görüntüle

Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon euro daha!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 131 bin liralık emekli maaşı almaktan vazgeçti Fransa'da ülke tarihinin en büyük pedofili dosyası: 349 çocuk suistimale uğramış olabilir Rum Yönetimi lideri Anastasiadis: Kıbrıs'ta gerilim istemiyoruz

Son Dakika Haberleri
18:54 Yunanistan'da kadınlar Las Tesis eşliğinde erkek şiddetini protesto etti - Son Dakika Haber
18:50 Yunanistan'da kadınlar Las Tesis eşliğinde erkek şiddetini protesto etti - Son Dakika Haber
18:50 Ahır yangınında 6 hayvan telef oldu - Son Dakika Haber
18:47 Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika Haber
18:45 Komşusunun silahla vurduğu şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
17:58 Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika Haber
17:54 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi başladı! Canlı anlatım - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 18:58:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da ülke tarihinin en büyük pedofili dosyası: 349 çocuk suistimale uğramış olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]