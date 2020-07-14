- Fransa'da Ulusal Bayram'da hükümet karşıtı protesto- Sağlık çalışanlarının protestosuna gazlı... - Son Dakika

- Fransa'da Ulusal Bayram'da hükümet karşıtı protesto- Sağlık çalışanlarının protestosuna gazlı...

- Fransa'da Ulusal Bayram'da hükümet karşıtı protesto Sağlık çalışanlarının protestosuna gazlı müdahale Fransa'nın başkenti Paris'te Ulusal Bayram sırasında sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto gerçekleştirdi.

- Fransa'da Ulusal Bayram'da hükümet karşıtı protesto

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Sağlık çalışanlarının protestosuna gazlı müdahale

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te Ulusal Bayram sırasında sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto gerçekleştirdi. Polis, sarı yeleklilerin de desteklediği protestoya göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te 14 Temmuz Ulusal Bayram kutlamaları sırasında sağlık çalışanları protesto gerçekleştirdi. Sendika ve sivil toplum örgütleri, sağlık çalışanlarına yeterli maddi ve manevi desteği vermediği gerekçesiyle hükümeti protesto etti. Bastille Meydanı'nda toplanan sağlık çalışanlarına sarı yelekliler de destek verdi. Binlerce gösterici sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmasını, çalışma koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Sarı yeleklilerin destek verdiği protestonun sonunda polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Paris polisi, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Hükümet, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Fransa'da Ulusal Bayram'da hükümet karşıtı protesto- Sağlık çalışanlarının protestosuna gazlı... - Son Dakika
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